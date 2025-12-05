Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şifresiz izlenecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 64 karşılaşmasının 43'ünden galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 7 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 64 maçta 138 gol atarken Samsun ekibi, 48 golle karşılık verebildi.

65. kez karşılaşacak olan iki takım için geri sayım başladı.

Peki; Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi izlenecek? İşte detaylar...

5 ARALIK 2025 GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, 5 Aralık Cuma günü Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yapacak.

Galatasaray-Samsunspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.