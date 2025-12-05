Buse Terim'in sevgilisi kim, ne iş yapıyor? Gizemli aşkı bakın kimmiş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra kalbini yeniden birine açtı.

Terim, gizemli sevgilisiyle çekilmiş ilk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

35 yaşındaki Buse Terim'in erkek arkadaşı, gündemin merak edilen isimlerinden oldu.

"Buse Terim kiminle sevgili", "Buse Terim'in sevgilisi kim, ne iş yapıyor" soruları trende girdi.

İşte, hakkında bilinenler...

BUSE TERİM'İN YENİ AŞKI

Birçok kişi Buse Terim’in yeni sevgilisinin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Fotoğraflarda erkek arkadaşını etiketlemeyen Terim, aşkının gizli kalmasını tercih etti.

Sevgilisi ile ne kadar süredir beraber oldukları bilinmeyen Buse Terim’in yeni erkek arkadaşının kim olduğu da henüz bilinmiyor.