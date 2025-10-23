23 Ekim 2025 TV yayın programı: Bugün TV'dekiler...

- 23 Ekim 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için yoğun bir yayın akışı sunulacak.
- Her kanal, farklı türlerdeki programlarla izleyicilere keyifli saatler vaat ediyor.
- Akşam saatlerinde öne çıkan programlar arasında "Kim Milyoner Olmak İster?", "Güller ve Günahlar", "Cehennem Melekleri 4" ve "MasterChef Türkiye" yer alıyor.
Televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, bu akşam ekranda hangi dizi, film ya da yarışmanın olacağını merak ediyor.
Perşembe akşamı ekran rekabeti yine oldukça yoğun.
Reyting yarışının hız kesmeden sürdüğü bu günde, her kanal dikkat çekici içerikleriyle öne çıkmaya çalışacak.
Peki, 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyonda neler var?
İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
Star TV yayın akışı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
TRT 1 yayın akışı
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Lingo Türkiye
15:45 Taşacak Bu Deniz
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart
22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev
Show TV yayın akışı
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye