23 Ekim 2025 TV yayın programı: Bugün TV'dekiler...

Televizyon karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler, bu akşam ekranda hangi dizi, film ya da yarışmanın olacağını merak ediyor.

Perşembe akşamı ekran rekabeti yine oldukça yoğun.

Kanallar, farklı türlerde hazırladıkları yapımlarla izleyicilere keyifli saatler vaat ediyor.

Reyting yarışının hız kesmeden sürdüğü bu günde, her kanal dikkat çekici içerikleriyle öne çıkmaya çalışacak.

Peki, 23 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyonda neler var?

İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı…

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aynadaki Yabancı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

Star TV yayın akışı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem Melekleri 4

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

TRT 1 yayın akışı

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Lingo Türkiye

15:45 Taşacak Bu Deniz

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Maç Önü

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart

22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev

Show TV yayın akışı

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye