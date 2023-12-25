25 Aralık 2023 TV yayın akışı: Bugün ATV,Show TV, Kanal D, Star, FOX, TV8, TRT 1... Yapımlarla dolu bir hafta daha başlarken, pazartesi sendromunu atlatmaya yardımcı olacak akış belli oldu. İşte 25 Aralık Pazartesi 2023 TV yayınları...

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25 Aralık Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D reyting yarışına tam gaz devam ediyor.

TV izleyicileri, bugün neler var neler yok göz atıyor.

Kanallarda yayın akışı saatlerine göre belli oldu. Ne Gemiler Yaktım, Hava Saldırısı, Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye All Star revaçta olacak.

Peki, bugün hangi dizi ve filmler var?

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)

22:30 Ay'dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

Star TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Kızılcık Şerbeti

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star