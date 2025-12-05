Taşacak Bu Deniz'in meşhur köyleri "Furtuna" ve "Koçari" bakın neresiymiş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve mimarisiyle bilinen Sürmene, son yıllarda birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmasıyla adeta bir açık hava plato­suna dönüştü.

Daha önce farklı dizi ve filmlere de ev sahipliği yapan ilçe, bugünlerde TRT'nin sevilen dizilerinden "Taşacak Bu Deniz" ile izleyicilerle buluşuyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı diziyi ilgiyle takip eden ve çekimlerin yapıldığı mekanları görmek isteyenler, farklı illerden Sürmene'ye geliyor.

Ziyaretçilerin ilçenin tarihi yapıları ve kültürel değerlerini keşfetme imkanı bulmasının yanı sıra bu durum aynı zamanda yöredeki esnaf için hareketlilik oluşturuyor.

FURTUNA VE KOÇARİ KÖYLERİ NEREDE

Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan Koçari Köyü, senaryo gereği oluşturulmuş tamamen kurgusal bir yerleşimdir. Türkiye’de bu isimde resmi bir köy bulunmamaktadır.

Koçari Köyü sahneleri için özellikle Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Köyü ve çevresindeki dağlık alanlar tercih edilmiştir.

Furtuna Köyü sahneleri ise Trabzon’un Araklı ilçesinde çekilmiştir.

Araklı’nın Taşgeçit Köyü ve Konakönü Mahallesi gibi bölgeler, köyün doğa ve mimari dokusunu temsil eden alanlar olarak kullanılmıştır.