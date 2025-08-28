28 Ağustos 2025 TV yayın programı: Bugün TV'de bakın neler var

Televizyon başına geçen izleyiciler, bugün hangi kanalda hangi yapımın ekrana geleceğini merak ediyor.
Özellikle akşam kuşağına damga vuracak dizi, film ve yarışmalar, ekran keyfini artıracak.
Reyting mücadelesinin hız kesmeden sürdüğü pazartesi akşamında kanallar birbirinden farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkacak.
Peki, 28 Ağustos2025 Perşembe akşamı TV yayın akışında neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’de öne çıkan programlar...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ölümlü Dünya
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
Star TV yayın akışı
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
22:30 Suikastçı
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
TRT 1 yayın akışı
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:30 U.Craiova - Başakşehir
Show TV yayın akışı
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Maç Önü
20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport
22:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye