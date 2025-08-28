28 Ağustos 2025 TV yayın programı: Bugün TV'de bakın neler var

Televizyon başına geçen izleyiciler, bugün hangi kanalda hangi yapımın ekrana geleceğini merak ediyor.

Özellikle akşam kuşağına damga vuracak dizi, film ve yarışmalar, ekran keyfini artıracak.

Reyting mücadelesinin hız kesmeden sürdüğü pazartesi akşamında kanallar birbirinden farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkacak.

Peki, 28 Ağustos2025 Perşembe akşamı TV yayın akışında neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’de öne çıkan programlar...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ölümlü Dünya

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

Star TV yayın akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Suikastçı

22:30 Suikastçı

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

TRT 1 yayın akışı

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:30 U.Craiova - Başakşehir

Show TV yayın akışı

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

22:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye