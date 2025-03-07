36 yılı devirdi! Jose Mourinho bakın hangi milyonerle evli...

Yağmur Uçar

José Mourinho, Portekizli futbol teknik direktörü ve eski profesyonel futbolcudur.

26 Ocak 1963 doğumlu olan Mourinho, günümüzde dünya futbolunun en tanınmış teknik direktörlerinden biridir.

"The Special One" (Özel Adam) olarak tanınan Jose Mourinho, şimdilerde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstleniyor.

Mourinho'nun başarısı kariyerinin yanı sıra aşk hayatına da sirayet ediyor.

36 yıllık bir evliliği yürüten teknik adam, eşi ile merak ediliyor.

İşte Jose Mourinho'nun gençlik aşkı ve eşi Mathilde Farie Mourinho...

HAYIRSEVER MATHİLDE

José Mourinho’nun eşi olan Matilde Faria, Angolalı-Portekizli kökenlere sahip bir hayırseverdir.

Çeşitli insani yardım programlarına katılarak dünya genelinde açlığın sona erdirilmesi için çalışmalar yapmıştır.

Ayrıca, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Küresel Elçisi olarak atanan Mourinho’nun saha dışındaki sorumluluklarında ona destek olmuştur.

SERVETİ DİKKAT ÇEKTİ

Matilde Faria’nın net serveti, 2023 itibarıyla yaklaşık 5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

1989 yılında hayatlarını birleştiren çift, birbirlerine olan destekleriyle biliniyor.