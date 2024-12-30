Yağmur Dinç

Son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, adeta nefes kesti.

Görkem'in yılbaşı yemeğini yangın yerine çevirmesi, kadrodan ayrılacak isimlerin sinyalini de verdi.

Yangından sağ kurtulanların yanı sıra, "4 ölü" anonsu da dikkatleri çekti.

Ana kadrodan ayrılacak olan iki oyuncunun vedası netleşti.

BABA KIZ VEDA EDİYOR

Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek karakterler Görkem ve babası Resul oldu.

Özge Özacar ve Murat Ercanlı'nın vedası, ekibin yılbaşı partisinde gerçekleşti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dizinin fanları tarafından paylaşıldı.

Diziden ayrılan diğer iki karakterin kim olduğu ise 10 Ocak’taki bölümde netlik kazanacak.