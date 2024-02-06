6 Şubat yayın gündemi: Bugün TV'de neler var? İşte kanal akışları...
ensonhaber.com

6 Şubat Salı FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Bugün ekranlarda depremin yıl dönümü ve Miraç Kandili de gündemde olacak.

İşte günün yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Miraç Kandili Özel

01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:30 Miraç Gecesi Özel

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)

22:00 Son Kale Hacıbey (Yerli Sinema)

23:55 Halil Necipoğlu İle Miraç Kandili

Fox TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

TRT 1

07:10 Bir Sevdadır

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Tek Yürek 4.17 Özel

15:40 Felaketin Ardından Afad

16:10 Yeniden Hayat 04.18

17:10 Hayata Tutunmak

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Miraç Kandili Özel

22:00 Dr. Erkan Aydın İle Miracın Konağı Mescid-İ Aksa

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)

22:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024