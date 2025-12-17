63 gün geçti! Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Yakınlarından paylaşım...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TV ve sahne sanatçısı Fatih Ürek, zor günler geçiriyor.

15 Ekim'den beri tedavi gören Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası uyutuluyor.

Ürek’in kalbi yaklaşık 20 dakika durduktan sonra sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürülmüş ve o günden beri yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Son durumu merak edilen ünlü sanatçıya dair yakınlarından gelen paylaşım soru işareti yarattı.

Sanatçının yakın çevresi sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu:

Yakın dostu Gülay Kamaz, Ürek’in eski bir fotoğrafını paylaşarak, “Özledim çok… Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var!.. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.

Ürek’in sağlık sürecini yakından takip eden Gonca Vuslateri, Instagram üzerinden “Hep duamızdasın canım” mesajıyla sevenlerini bilgilendirdi.

Menajeri Mert Siliv ise sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak, “Fatih Ürek’in durumu stabil ama ciddiyetini koruyor; ayrıca hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı ve yoğun bakım süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.