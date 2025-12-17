İnci Taneleri bitti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizileri arasında yer alan İnci Taneleri, yeni sezonu merakla beklenen yapımların başında geliyor.

Eylül ve ekim aylarında birçok dizinin yeni sezon bölümleri ekrana gelirken, İnci Taneleri’nin 3. sezonunun henüz başlamamış olması “final mi yaptı?” sorularını beraberinde getirdi.

Son günlerde dizinin yayından kaldırıldığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, izleyicileri rahatlatan açıklama dizide Cihan karakterini canlandıran Kubilay Aka’dan geldi.

Aka, yaptığı açıklamada İnci Taneleri’nin devam edeceğini belirterek, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak?

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezonuna ilişkin bekleyiş sürüyor.

İzleyiciler tarafından merakla takip edilen dizinin 3. sezon yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yapım ekibinin hazırlıklarını sürdürdüğü dizinin, çekim takviminin netleşmesinin ardından yayın tarihinin de duyurulması bekleniyor.

İnci Taneleri’nin 3. sezon yayın tarihi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.