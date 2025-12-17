Taşacak Bu Deniz’in Çakır Uşak’ı tanıdık çıktı: Gerçek ismi bakın neymiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in yeni projeleri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisi, güçlü hikayesi kadar dikkat çeken karakterleriyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Dizide Çakır Uşak rolüyle ekrana gelen ve sosyal medyada “Fester Abdü” adıyla tanınan YouTuber, kısa sürede merak edilen isimler arasına girdi.

2025 yılında yayın hayatına başlayan dizide Fester Abdü, ilk kez televizyon izleyicisinin karşısına oyuncu kimliğiyle çıktı. Canlandırdığı Çakır Uşak karakteri, efendisine olan bağlılığı, samimi tavırları ve zaman zaman beklenmedik çıkışlarıyla hikayede önemli bir yer edindi.

Fester Abdü kimdir, gerçek adı ne?

YouTube dünyasında “Fester Abdü” ismiyle tanınan Ali Abdüsselam Yılmaz, dijital platformlardaki başarısını ekranlara taşıyan isimler arasında yer alıyor.

1993 yılında Adana’da dünyaya gelen Yılmaz, özgün tarzı ve dikkat çeken videolarıyla Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinden biri haline geldi.

2017 yılında kurduğu “Deli mi Ne?” adlı YouTube kanalıyla geniş kitlelere ulaşan Yılmaz, kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşarak dijital dünyada güçlü bir etki yarattı.

Eğlence odaklı ve sıra dışı içerikleriyle tanınan fenomen isim, sosyal medyada da aktif rol oynuyor. Instagram’da @delimine kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Yılmaz, burada da yüksek bir takipçi sayısına sahip.

Sosyal medya başarısının yanı sıra sporcu geçmişiyle de dikkat çeken Ali Abdüsselam Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu.

Uzun yıllar kano sporuyla ilgilenen Yılmaz, Türkiye Kano Milli Takımı’nda yer aldı ve ulusal yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

2012-2016 yılları arasında birçok Türkiye şampiyonasında kürsüye çıkan Yılmaz, disiplinli spor hayatını dijital kariyerine de yansıtan isimler arasında gösteriliyor.