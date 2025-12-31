8 aylık hasret bitiyor: İşte İnci Taneleri yeni sezon fragmanı

- İnci Taneleri, 8 aylık aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
- Yılmaz Erdoğan'ın başka bir projede çalışması nedeniyle verilen ara sona erdi ve çekimler yakında başlayacak.
- Yeni sezon fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi ve dizinin sevilen karakterleri dikkat çekiyor.
Yaklaşık sekiz aydır ekranlardan uzak kalan İnci Taneleri, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın, Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi projesinin çekimleri nedeniyle İnci Taneleri setine ara verilmişti.
15 Mayıs’ta başlayan bu aranın ardından, dizinin çekimlerinin önümüzdeki hafta yeniden başlayacağı öğrenildi.
Uzun süredir beklenen yeni sezon fragmanı geldi.
3. SEZONDA NELER OLACAK?
Fragmanda, Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri, etkileyici dans sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımı haline gelen dizinin tanıtımında, İnci Taneleri ile özdeşleşen isimlerden Sincanlı Erkal’ın da yer alması dikkat çekti.
İzleyiciler dizinin ocak ayında ekranlara dönecek yeni sezonu için geri sayıma başladı. İşte yeni sezon tanıtımı: