Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm fragmanı: Koçari ve Furtunalılara şok! İso'ya Fadime...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle ekranlardaki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

TRT 1’in sevilen yapımı, 12. bölümüyle reyting listelerinde üst sıralarda yer alarak izleyiciden gördüğü ilgiyi perçinledi.

Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizi, her bölüm artan temposu ve derinleşen hikâyesiyle dikkat çekiyor.

12. bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri bu kez 13. bölüm fragmanına odaklandı. Beklenen fragman geldi.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

İSO VE FADİME EVLENİYOR MU?

Fragmana göre, Esme’nin Şerif’i vurmasıyla başlayan kriz, beklenmedik bir şekilde Adil’in suçu üstlenmesiyle yeni bir boyut kazanacak.

Esme’nin ise yaşananlara rağmen Koçari ailesinin yanında durmayı sürdürmesi, taraflar arasındaki çatışmayı daha da derinleştiriyor.

Diğer yandan Koçari ailesinin Eleni ve Oruç’un evlenmesini istemesi, ilişkide ciddi bir kırılma yaratıyor. Eleni, bu karara tepki göstererek sitem ederken, Oruç’un onu ikna etmek için peşinden gitmesi dikkat çekiyor.

Fragmanın en çok konuşulan anlarından biri ise İso’dan gelen beklenmedik hamle oluyor. Sürekli karşı karşıya gelen İso ve Fadime cephesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşanıyor. İso’nun Fadime ile evlenme niyetini açıklaması ve elini tutması, herkesi olduğu kadar izleyiciyi de şoke edecek.

İşte Taşacak Bu Deniz 13. bölüm fragmanı: