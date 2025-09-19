Ahmet Çakar'ın Okan Buruk paylaşımı gündeme oturdu! İşte dikkat çeken sözler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan müsabaka ev sahibi Eintracht Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında bir paylaşım yapan Ahmet Çakar dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu geceki hezimetten bağımsız olarak söylüyorum Okan buruk asla ve asla Galatasaray’ın uluslararası alandaki hocası olamaz..."