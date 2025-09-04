Akışlar belli oldu: İşte bugün (4 Eylül 2025) TV'dekiler...

Televizyon dünyasında yaz sezonu bitti, yeni sezon start verdi.
Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.
"Bugün TV'de ne var" sorusunu sizler için yanıtladık.
İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Düşüş
21:45 Eşref Rüya
Star TV
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ailem Robotlara Karşı
22:15 Ailem Robotlara Karşı
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
22:30 Şevkat Yerimdar
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye
Show TV
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mutluluk Zamanı
TRT 1
08:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır
10:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
12:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 ABD - Türkiye
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Togo
22:20 Arıcı: Ölüm Kovanı