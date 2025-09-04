Akışlar belli oldu: İşte bugün (4 Eylül 2025) TV'dekiler...

Televizyon dünyasında yaz sezonu bitti, yeni sezon start verdi.

Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

"Bugün TV'de ne var" sorusunu sizler için yanıtladık.

İşte, 4 Eylül 2025 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Düşüş

21:45 Eşref Rüya

Star TV

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ailem Robotlara Karşı

22:15 Ailem Robotlara Karşı

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

22:30 Şevkat Yerimdar

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mutluluk Zamanı

TRT 1

08:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

10:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

12:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 ABD - Türkiye

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Togo

22:20 Arıcı: Ölüm Kovanı