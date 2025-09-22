Ballon d'Or 2025 ödül töreni ne zaman, saat kaçta? İşte yayın kanalı...

Ballon d’Or (Altın Top Ödülü), futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biridir.
1956’da Fransız dergisi France Football tarafından verilmeye başlandı.
Futbol yazarları, teknik direktörler ve milli takım kaptanlarının oylarıyla yılın en iyi futbolcusu seçiliyor.
Milli Takımın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buluyor.
2019’dan beri Paris’teki Théâtre du Châtelet’de düzenlenen Ballon d'Or için 2025 heyecanı başladı.
Bu akşamki ödül törenine ilişkin detaylar merak konusu oldu.
Peki; Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2025 yayın bilgileri...
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN 2025
Ballon d'Or ödül töreni, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü (bugün) Paris yerel saatiyle 20:00'de (Türkiye saatiyle 21:00 – 22:00 civarı) başlayacak
Törenin L’Equipe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayın yapılacağı biliniyor.