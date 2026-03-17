BBC'nin 'doğum kontrol' makalesi: Sadece Arapça ve Türkçe yayınlandı

Nüfus, ülkelerin en stratejik politikalarının başında geliyor.

Tarih boyunca kalabalık ve nitelikli nüfusa sahip ülkelerin ön plana çıktığı göz önünde bulundurularak bu yönde politikalar geliştiriliyor.

Son dönemde dünyada birçok ülkede ise nüfusta büyüme geriliği ve yaşlanma eğilimleri görülüyor.

Evlilik ve doğum oranları düşerken, devletler bunu tersine çevirmek için politikalar geliştiriliyor.

BBC'NİN KADINLARI ANNELİKTEN SOĞUTMA MAKALESİ

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu nüfus krizinde İngiliz yayın organı BBC ilginç bir dosyaya imza attı.

Bu kapsamda, "Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: 'Kaçamayacağınız bir tuzak gibi." başlığıyla yayınlanan makale ile adeta kadınların çocuk sahibi olma istekleri hedef alınıyor.

"ANNELİK HER ŞEYİMİ ÇALDI"

Anne oldukları için pişman olan kadınların görüşlerine yer verilen makale için konuşan annelerin "Annelik sağlığımı, zamanımı, paramı, gücümü ve bedenimi aldı. Bedeli çok yüksek ve maliyeti sonsuza kadar sürecek." ifadelerine yer veriliyor.

Makalede söz konusu anneler için, "Çocuk sahibi olmak finansal olarak da zorluk yaratmış. Seyahat etmek, bir iş kurmak ve yatırım oluşturmak gibi hedeflerinin hepsi ertelenmiş." bilgileri veriliyor.

"KADINLAR PİŞMANLIĞINI DİLE GETİREMİYOR"

Annelikten pişman olmuş karakterlerin canlandırıldığı sinema filmlerine örnekler verilen makalede, söz konusu annelerin duygularını yeterince ifade edemediklerinden yakınılıyor.

"Kadınlar annelik pişmanlığını konuşabilecek kadar güvende hissettiklerinde genellikle ortaya çıkan şey sevgisizlik değil; yalnızlık, tükenmişlik ya da kimliğini kaybetmiş olma hissi oluyor." ifadelerinin yer verildiği makalede bir de uzman görüşü yer alıyor.

İSRAİLLİ 'UZMANDAN' GÖRÜŞ

Görüşlerine başvurulan İsrailli sosyolog Orna Donath'ın "Annelik pişmanlığını sevgisiz ya da ihmalkâr ebeveynlikle ilişkilendirmek hatalı bir varsayım." ifadelerine yer verilirken Donath'ın annelikten pişmanlık duyan 23 anneyle görüşerek kaleme aldığı kitabı da tanıtılıyor.

FARKLI ÜLKELERDEN ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalara da atıflar yapılırken makalede "2023 yılında Polonya'da yapılan bir araştırma, ebeveynlerin yüzde 5 ile 14'ünün çocuk sahibi olma kararından pişmanlık duyduğunu ve yeniden karar verme şansları olsa çocuksuzluğu tercih edeceklerini ortaya koydu." ifadeleri kullanılıyor.

SADECE ARAPÇA VE TÜRKÇE YAYINLANDI

Kadınları çocuk doğurma fikrinden uzaklaştırmak için her yolun denendiği yazıda bir diğer dikkat çekici özellik ise yayın sahası.

Dünya çapında 42 dilde yayın yapan BBC'nin bu 'doğum kontrol makalesi' sadece Arapça ve Türkçe yayınlandı.