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Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman ve hangi kanalda başlıyor?

Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında ekranlara geri döneceğini duyurdu. İşte detaylar...