Beyazıt Öztürk duyurdu! Beyaz Show ne zaman ve hangi kanalda başlıyor?

Hüseyin Topuz
Televizyon dünyasının sevilen programlardan biri olan Beyaz Show'un yeniden başlayacağı haberleri sık sık gündeme geliyor.
Beyazıt Öztürk, yaptığı açıklamayla yıllardır merakla beklenen Beyaz Show hakkında sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.
Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un 2025 yılında yeniden başlayacağını O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde duyurdu.
İlk olarak 1996 yılında ekranlara gelmeye başlayan Beyaz Show yayın hayatına 2018'de ara vermişti.
Yılbaşı akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının juri koltuğunda yer alan Beyazıt Öztürk, 2025 yılında Beyaz Show'un devam edeceğini duyurdu.
İşte Beyaz Show'un yayınlanacağı kanal...
Beyaz Show hangi kanalda olacak?
Beyaz Show yeni yılda TV8 ekranlarında yayında olacak.