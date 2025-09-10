Bu akşam Eşref Rüya var mı, saat kaçta? 10 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya, ilk sezon çarşamba akşamlarına damga vurdu.

Sezon finali yapan diziye izleyiciler hasret kaldı.

Eşref ve Rüya'nın hikayesi için gözler 10 Eylül 2025 Çarşamba gününün yayın akışına çevrildi.

Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı yok mu? İşte, detaylar...

EŞREF RÜYA 2. SEZON:

Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

10 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya (TEKRAR)

23:30 - Çiçero

02:00 - Poyraz Karayel

04:30 - Kuzey Güney