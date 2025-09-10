Bu akşam Eşref Rüya var mı, saat kaçta? 10 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya, ilk sezon çarşamba akşamlarına damga vurdu.
Sezon finali yapan diziye izleyiciler hasret kaldı.
Eşref ve Rüya'nın hikayesi için gözler 10 Eylül 2025 Çarşamba gününün yayın akışına çevrildi.
Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı yok mu? İşte, detaylar...
EŞREF RÜYA 2. SEZON:
Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.
10 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:30 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya (TEKRAR)
23:30 - Çiçero
02:00 - Poyraz Karayel
04:30 - Kuzey Güney