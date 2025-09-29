Abone ol: Google News

Bugün ekranlarda: 29 Eylül 2025 yayın akışları

Pazartesi günü yayın akışları her kanalda farklılık gösterirken, izleyiciler uyanır uyanmaz "bugün neler var" merak ediyor. İşte, 29 Eylül 2025 yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 09:09
Yeni bir hafta, kanallarda da yeni bir reyting mücadelesini getiriyor.

Pazartesi sendromunu televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Kanallarda diziler, filmler, yarışmalar...

29 Eylül Pazartesi günü, birbirinden farklı birçok yapım izleyicilerle buluşuyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Panda Planı

22:25  Aşk ve Gözyaşı

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

Star TV yayın akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

NOW TV yayın akışı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Halef

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

Show TV yayın akışı

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00  Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00  Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

23:15 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

