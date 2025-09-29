Bugün ekranlarda: 29 Eylül 2025 yayın akışları

Yeni bir hafta, kanallarda da yeni bir reyting mücadelesini getiriyor.
Pazartesi sendromunu televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Kanallarda diziler, filmler, yarışmalar...
29 Eylül Pazartesi günü, birbirinden farklı birçok yapım izleyicilerle buluşuyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Panda Planı
22:25 Aşk ve Gözyaşı
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
Star TV yayın akışı
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
NOW TV yayın akışı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Halef
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
Show TV yayın akışı
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye