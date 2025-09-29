Bugün ekranlarda: 29 Eylül 2025 yayın akışları Pazartesi günü yayın akışları her kanalda farklılık gösterirken, izleyiciler uyanır uyanmaz "bugün neler var" merak ediyor. İşte, 29 Eylül 2025 yayın akışları...

Yeni bir hafta, kanallarda da yeni bir reyting mücadelesini getiriyor. Pazartesi sendromunu televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor. Kanallarda diziler, filmler, yarışmalar... 29 Eylül Pazartesi günü, birbirinden farklı birçok yapım izleyicilerle buluşuyor. İşte bugünkü yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Gözleri KaraDeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Panda Planı 22:25 Aşk ve Gözyaşı



Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir Star TV yayın akışı 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Greenland Son Sığınak NOW TV yayın akışı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:15 Halef 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kıskanmak TRT 1 yayın akışı 09:20 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Cennetin Çocukları 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Cennetin Çocukları Show TV yayın akışı 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Veliaht 23:15 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:00 Gel Konuşalım 13:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri SON DAKİKA! Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

