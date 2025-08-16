Bugün TV'de: 16 Ağustos 2025 yayın akışları belli oldu! Cumartesi yapımları...

Hafta sonu TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, ekran karşısından ayrılmayanlar da var.
Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.
İşte, 16 Ağustos 2025 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Zembilli
10:00 Aile Saadeti
13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
17:00 Görünmez Kız
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma
22:15 Aile Saadeti
Kanal D
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 41 Kere Maşallah
22:30 Katakulli: Gözükaralar
Star TV
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:20 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Geliş
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kardeş Takımı
22:00 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
TV8
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan
14:45 İyi Aile Çocuğu
16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gırgıriye
TRT 1
07:45 Hayatımın Neşesi
10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı
12:00 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
19:00 Ana Haber
20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu