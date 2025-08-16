Abone ol: Google News

Bugün TV'de: 16 Ağustos 2025 yayın akışları belli oldu! Cumartesi yapımları...

16 Ağustos Cumartesi günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte bugünkü TV yayın akışları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 09:09
Bugün TV'de: 16 Ağustos 2025 yayın akışları belli oldu! Cumartesi yapımları...

Hafta sonu TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, ekran karşısından ayrılmayanlar da var.

Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

İşte, 16 Ağustos 2025 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Zembilli

10:00 Aile Saadeti

13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

17:00 Görünmez Kız

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ölümcül Çarpışma

22:15 Aile Saadeti

Kanal D

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 41 Kere Maşallah

22:30 Katakulli: Gözükaralar

Star TV

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:20 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Geliş

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kardeş Takımı

22:00 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

TV8

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan

14:45 İyi Aile Çocuğu

16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gırgıriye

TRT 1

07:45 Hayatımın Neşesi

10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı

12:00 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

19:00 Ana Haber

20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu

Medya Haberleri