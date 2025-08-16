Bugün TV'de: 16 Ağustos 2025 yayın akışları belli oldu! Cumartesi yapımları... 16 Ağustos Cumartesi günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte bugünkü TV yayın akışları...

Hafta sonu TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, ekran karşısından ayrılmayanlar da var. Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ağustos 2025 TV yayın akışları... ATV yayın akışı 07:00 Zembilli 10:00 Aile Saadeti 13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi 15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede 17:00 Görünmez Kız 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ölümcül Çarpışma 22:15 Aile Saadeti Kanal D 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı 16:30 Kuralsız Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 41 Kere Maşallah 22:30 Katakulli: Gözükaralar Star TV 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:00 En Güzel Bölüm 16:20 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Geliş NOW TV 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Kirli Sepeti 13:00 Yasak Elma 16:00 Şevkat Yerimdar 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Kardeş Takımı 22:00 Şevkat Yerimdar 23:30 Efsane Futbol TV8 08:00 Oynat Bakalım 09:30 Gazete Magazin 14:15 MasterChef Türkiye 16:00 İtiraf Et 20:00 MasterChef Türkiye Show TV 08:00 Kuma 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Keloğlan 14:45 İyi Aile Çocuğu 16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Gırgıriye TRT 1 07:45 Hayatımın Neşesi 10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı 12:00 Yeşil Deniz 13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı 16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 19:00 Ana Haber 20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu Medya Haberleri Uzak Şehir'in Pakize'si vücut geliştirmeci çıktı! "Milli Zeyna"

Aşiret düğünüyle evlenmişti! Fenomen Aleyna Dalveren'den kötü haber...

En-Nesyri'nin babasını gören şaştı kaldı! "Bu ne benzerlik"