Bugün TV'de: 18 Eylül 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar... Perşembe günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Maçlar, diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte 18 Eylül 2025 TV yayın akışları...

Günün farklı saatlerinde yayınlanan diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri sayesinde ekranlar oldukça hareketli geçiyor. 18 Eylül Perşembe günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor. Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Akşam saatlerindeki maç yayınları da izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor. İşte 18 Eylül 2025 gününün güncel TV yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Can Borcu 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Kanal D 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 14:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 23:15 Jackie Chan İz Peşinde Star TV 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Dizi NOW TV 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Kıskanmak 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Halef TV8 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye Show TV 08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Veliaht 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Veliaht TRT 1 09:25 Adını Sen Koy 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Cennetin Çocukları 14:35 Teşkilat 17:45 Lingo Türkiye 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 19:45 Club Brugge - Monaco 22:00 E. Frankfurt - Galatasaray

