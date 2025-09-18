Abone ol: Google News

Bugün TV'de: 18 Eylül 2025 yayın akışları! Dizi, film ve maçlar...

Perşembe günü her kanalda birbirinden heyecanlı yapımlar yer alıyor; Maçlar, diziler, filmler ve yarışma programları, izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte 18 Eylül 2025 TV yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 09:39
Günün farklı saatlerinde yayınlanan diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri sayesinde ekranlar oldukça hareketli geçiyor.

18 Eylül Perşembe günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor.

Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Akşam saatlerindeki maç yayınları da izleyicileri pürdikkat ekrana odaklıyor.

İşte 18 Eylül 2025 gününün güncel TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Jackie Chan İz Peşinde

Star TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

TV8

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

TRT 1

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Cennetin Çocukları

14:35 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Club Brugge - Monaco

22:00 E. Frankfurt - Galatasaray

