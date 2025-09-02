Bugün TV'de: 2 Eylül Salı 2025 yayın akışları! Ekrana kilitleyecek...

Televizyon başına geçen izleyiciler, kanallar arasında keyifli bir tur atarken, eve yeni gelenler de ekran karşısına geçip günün yorgunluğunu sevilen yapımlarla atmak istiyor.

Günün farklı saatlerinde yayınlanan diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri sayesinde ekranlar oldukça hareketli geçiyor.

2 Eylül Salı günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor.

Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

İşte 2 Eylül Salı gününün güncel TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aile Saadeti

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnek Şaban

Star TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

10:30 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Geleceğin Savaşı