Bugün TV'de: 2 Eylül Salı 2025 yayın akışları! Ekrana kilitleyecek...

Televizyon başına geçen izleyiciler, kanallar arasında keyifli bir tur atarken, eve yeni gelenler de ekran karşısına geçip günün yorgunluğunu sevilen yapımlarla atmak istiyor.
Günün farklı saatlerinde yayınlanan diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve eğlence içerikleri sayesinde ekranlar oldukça hareketli geçiyor.
2 Eylül Salı günü televizyon kanallarında yine kıyasıya bir reyting yarışı yaşanıyor.
Prime time kuşağında yer alan diziler ve yarışmalar kadar, gündüz kuşağında yayınlanan programlar da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
İşte 2 Eylül Salı gününün güncel TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aile Saadeti
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnek Şaban
Star TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
08:50 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
10:30 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Geleceğin Savaşı