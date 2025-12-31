Abone ol: Google News

Bugün TV'de: 31 Aralık 2025 yayın akışları! İşte televizyondakiler...

2025'in son gününde ekranlarda da birbirinden eğlenceli yapımlar yerini alacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak olan dizi, film, yarışma ve programlar belli oldu. İşte 31 Aralık 2025 TV yayın akışları...

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 09:31
  • 2025'in son günü, yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlarla televizyon yayın akışları renklenecek.
  • ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de yılbaşı özel bölümleri ve ünlü konuklar izleyicilerle buluşacak.
  • Kim Milyoner Olmak İster?, Şarkılar Bizi Söyler ve O Ses Türkiye gibi yapımlar dikkat çekiyor.

2026'nın heyecanı televizyon ekranlarına da yansıyor.

Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.

Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek.

Programlarda yılbaşı özel bölümleri yayınlanacak olup adeta ünlüler geçidi olacak.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi TV yayın akışları...

İşte, bugünkü yılbaşı yayınları...

ATV yayın akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

02:00 - Ölümlü Dünya

Kanal D yayın akışı

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Şarkılar Bizi Söyler

23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 - Şarkılar Bizi Söyler

00:30 - Çok Akustik

03:00 - Poyraz Karayel

Star TV yayın akışı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 - Söz

NOW TV yayın akışı

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri

22:30 - Şevval Sam 30. Yıl Konseri

00:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:00 - Ben Leman

TRT 1 yayın akışı

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - Seksenler

14:20 - Kasaba Doktoru

17:20 - Pembe Panter | Yabancı Sinema

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

00:15 - Truman Show | Yabancı Sinema

01:45 - Pembe Panter | Yabancı Sinema

Show TV yayın akışı

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

01:15 - Eltilerin Savaşı

03:00 - Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

