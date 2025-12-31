Bugün TV'de: 31 Aralık 2025 yayın akışları! İşte televizyondakiler... 2025'in son gününde ekranlarda da birbirinden eğlenceli yapımlar yerini alacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak olan dizi, film, yarışma ve programlar belli oldu. İşte 31 Aralık 2025 TV yayın akışları...

Göster Hızlı Özet 2025'in son günü, yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlarla televizyon yayın akışları renklenecek.

ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de yılbaşı özel bölümleri ve ünlü konuklar izleyicilerle buluşacak.

Kim Milyoner Olmak İster?, Şarkılar Bizi Söyler ve O Ses Türkiye gibi yapımlar dikkat çekiyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 2026'nın heyecanı televizyon ekranlarına da yansıyor. Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor. Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek. Programlarda yılbaşı özel bölümleri yayınlanacak olup adeta ünlüler geçidi olacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi TV yayın akışları... İşte, bugünkü yılbaşı yayınları... ATV yayın akışı 08:00 – Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası 14:00 – Mutfak Bahane 16:00 - Esra Erol'da 19:00 – ATV Ana Haber 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel 02:00 - Ölümlü Dünya Kanal D yayın akışı 09:00 - Neler Oluyor Hayatta? 11:00 - Yaprak Dökümü 14:00 - Gelinim Mutfakta 16:45 - Arka Sokaklar 18:30 – Kanal D Ana Haber 20:00 – Şarkılar Bizi Söyler 23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel 23:45 - Şarkılar Bizi Söyler 00:30 - Çok Akustik 03:00 - Poyraz Karayel Star TV yayın akışı 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen 16:15 - Söz 19:00 – Star Haber 20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel 05:00 - Söz NOW TV yayın akışı 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı) 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 - Yasak Elma 13:30 - En Hamarat Benim 16:30 - Sahtekarlar 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı) 20:00 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri 22:30 - Şevval Sam 30. Yıl Konseri 00:30 - Halef: Köklerin Çağrısı 03:00 - Ben Leman TRT 1 yayın akışı 09:25 - Adını Sen Koy 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse 13:30 - Seksenler 14:20 - Kasaba Doktoru 17:20 - Pembe Panter | Yabancı Sinema 19:00 – Ana Haber (Canlı) 19:55 - İddiaların Aksine 20:00 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 00:15 - Truman Show | Yabancı Sinema 01:45 - Pembe Panter | Yabancı Sinema Show TV yayın akışı 09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:30 - Gelin Evi 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 – Show Ana Haber 20:00 – Güldür Güldür Show 01:15 - Eltilerin Savaşı 03:00 - Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 08:30 – Oynat Bakalım 09:00 - Gel Konuşalım 12:30 - Zahide Yetiş'le Sence? 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz 03:30 - Gel Konuşalım Medya Haberleri 8 aylık hasret bitiyor: İşte İnci Taneleri yeni sezon fragmanı

