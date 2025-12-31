Bugün TV'de: 31 Aralık 2025 yayın akışları! İşte televizyondakiler...

- 2025'in son günü, yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlarla televizyon yayın akışları renklenecek.
- ATV, Kanal D, Star TV, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de yılbaşı özel bölümleri ve ünlü konuklar izleyicilerle buluşacak.
- Kim Milyoner Olmak İster?, Şarkılar Bizi Söyler ve O Ses Türkiye gibi yapımlar dikkat çekiyor.
2026'nın heyecanı televizyon ekranlarına da yansıyor.
Yılbaşı gecesinde televizyon karşısında olacak olanlar için birbirinden eğlenceli yapımlar yer alıyor.
Müzikten komediye, yarışmadan sinemaya kadar her zevke hitap eden yayınlar yılbaşı gecesini renklendirecek.
Programlarda yılbaşı özel bölümleri yayınlanacak olup adeta ünlüler geçidi olacak.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi TV yayın akışları...
İşte, bugünkü yılbaşı yayınları...
ATV yayın akışı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
02:00 - Ölümlü Dünya
Kanal D yayın akışı
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Şarkılar Bizi Söyler
23:15 - Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 - Şarkılar Bizi Söyler
00:30 - Çok Akustik
03:00 - Poyraz Karayel
Star TV yayın akışı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – İbo Show Yılbaşı Özel
05:00 - Söz
NOW TV yayın akışı
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Zootropolis: Hayvanlar Şehri
22:30 - Şevval Sam 30. Yıl Konseri
00:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 - Ben Leman
TRT 1 yayın akışı
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 - Seksenler
14:20 - Kasaba Doktoru
17:20 - Pembe Panter | Yabancı Sinema
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
00:15 - Truman Show | Yabancı Sinema
01:45 - Pembe Panter | Yabancı Sinema
Show TV yayın akışı
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
01:15 - Eltilerin Savaşı
03:00 - Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım