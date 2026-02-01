Bugün TV'de neler var? Kanal kanal açıklandı! 1 Şubat 2026 TV'de yayın akışları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazar gününü evde geçirenler, TV karşısında keyif yapıyor.

Kanal kanal birçok yapım yer alırken, hangi kanalda neler var sorusu da izleyicilerin gündemine geliyor.

1 Şubat 2026 Pazar günü TV yayın akışları belli oldu.

Bugünkü dizi, film, yarışma ve maç programını kanallara göre derledik. İşte, TV'de bu pazar...

ATV yayın akışı

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.20 Kuruluş Orhan

17.10 Svaşçı Prenses

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Eşref Rüya

Star TV yayın akışı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Oh Olsun

21.45 Hareket Sekiz

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Sahtekarlar

15.45 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

TRT 1 yayın akışı

08.30 Taşacak Bu Deniz

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08.00 Yasak Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Rüya Gibi

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

TV8 yayın akışı

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler