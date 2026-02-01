Taşacak Bu Deniz Amirum Dayı'nın gerçek ismi öğrenildi: Bu detayı fark eden...

- TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.
- Dizide sevilen karakter "Amirum Dayı"nın gerçek isminin "Dursun" olduğu ilk bölümlerde açıklandı.
- Sosyal medya kullanıcıları, bu detayı Eleni ile tanıştığı sahnede fark etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TRT 1'in milyonlarca izleyicisi olan dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarına damga vuruyor.
İlgiyle takip edilen ve büyük bir fan kitlesine ulaşan dizide her karakter bir derinlik içeriyor.
Koçarilerden "Amirum Dayı" da öne çıkan ve sempati kazanan isimlerden birisi.
Ancak izleyiciler sosyal medyadaki tartışmada "gerçek ismi"ni merak etti.
O detay ise dizinin ilk bölümlerinden ortaya çıktı.
"DURSUN" DAYI
Koçarilerdendir. Eyüphan'ın babasıdır. Kendisine çoğunlukla Amirum Dayı diye hitap edilir. Koçari köyünde hükmü olanlardandır.
Asıl adı ise "Dursun". Eleni ile tanıştığı ilk sahnede bu detayı da vermiştir.