Burcu Özberk'in fiziğiyle olay yarattı! İşte Instagram'ı sallayan o kareler...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk iddialı pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Tatil için Yunanistan'a giden Burcu Özberk burada verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Mykonos'ta tatil yapan ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
33 yaşındaki oyuncu hem oyunculuğu hem güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile oyunculuğa adım atan Burcu Özberk son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz isimli dizide Ece Çetinel karakterine hayat vererek ekran karşısına çıktı.
Güzel oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Instagram'da yaklaşık 10.5 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Bir havuz başında poz veren Burcu Özberk'in fiziği dikkat çekti. Ünlü ismin o pozları takipçilerinden tam not aldı.
İşte Burcu Özberk'in Mykonos pozları...