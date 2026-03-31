Yeraltı dizisinde flaş ayrılık: Kadın oyuncu 10. bölümde veda ediyor

NOW TV’nin reyting listelerini altüst eden iddialı yapımı Yeraltı, ekran başındakileri sarsacak bir ayrılık haberiyle gündeme oturdu. Her bölümüyle izleyiciyi ters köşe yapmayı başaran diziden bir oyuncu yeni bölümde veda ediyor.
Her çarşamba Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı, izlenme rekorları kırıyor.
Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği Medyapım imzalı dizinin senaryosunu ise Berna Aruz kaleme alıyor.
Heyecanın ve entrikanın bir an olsun dinmediği Yeraltı dünyasında, hikaye örgüsünü derinden etkileyecek kritik bir ayrılık kapıya dayandı.
Gelen son bilgilere göre, bir oyuncu hikayesini noktalayarak projeye veda edecek.
ÖLEREK DİZİDEN AYRILACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yeraltı dizisinde bir kadın oyuncu yeni bölümün finalinde projeye veda edecek.
Hangi oyuncunun ölerek projeden ayrılacağı ise yeni bölümle birlikte netlik kazanacak.
