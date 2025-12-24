Çağla İle Yeni Bir Gün neden yok, bitti mi? 24 Aralık 2025 Çağla Şıkel'in programı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hafta içi her gün NOW TV ekranında saat 10:45'te de izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programını sunuyor.

Şıkel, dün yayına çıkmadı ve bugün de akışta yer almadı.

Yayını takip edenler, "Çağla İle Yeni Bir Gün neden yok" sorusunu gündeme taşıdı.

Programın resmi sosyal medya hesabından gelen açıklama ise soruları yanıtlar nitelikte oldu.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NEDEN YOK

Yapılan açıklamada; "Bugün sunucumuz Çağla Şıkel'in yaşadığı kas spazmı kaynaklı küçük bir sağlık sorunu nedeniyle canlı yayınımızı gerçekleştiremiyoruz. Kısa bir dinlenmenin ardından yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Çağla Şıkel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rahatsızlığı sonrası sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan Şıkel; "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.