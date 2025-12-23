Abone ol: Google News

Sokakta kaldı: Eski çocuk yıldız Tylor Chase'in son hali...

Nickelodeon’un eski yıldızı Tylor Chase, hayatını sokakta devam ettiriyor. Evsiz kalan Chase için hayranları yardım kampanyası başlattı.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 12:45
  • Nickelodeon'un eski yıldızı Tylor Chase'in evsiz olduğu öğrenildi.
  • Hayranları, sokakta zor şartlarda yaşayan Chase için yardım kampanyası başlattı.
  • Görüntüler, oyuncunun tanınmaz halde olduğunu gösteriyor.

2000’li yıllarda Nickelodeon ekranlarında yayımlanan Ned's Declassified School Survival Guide dizisiyle tanınan oyuncu Tylor Chase'in evsiz olduğu öğrenildi.

Bir dönemin en tanınmış çocuk yıldızlarından biri olan Chase’in son halini görenler tanıyamadı.

Şimdilerde 36 yaşında olan Tylor Chase, Los Angeles’ta çekilen bir videoda sokakta, bakımsız ve zor şartlar altında görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oyuncunun yaşadığı koşullar dikkat çekti.

