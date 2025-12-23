Sokakta kaldı: Eski çocuk yıldız Tylor Chase'in son hali...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2000’li yıllarda Nickelodeon ekranlarında yayımlanan Ned's Declassified School Survival Guide dizisiyle tanınan oyuncu Tylor Chase'in evsiz olduğu öğrenildi.

Bir dönemin en tanınmış çocuk yıldızlarından biri olan Chase’in son halini görenler tanıyamadı.

Şimdilerde 36 yaşında olan Tylor Chase, Los Angeles’ta çekilen bir videoda sokakta, bakımsız ve zor şartlar altında görüntülendi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde oyuncunun yaşadığı koşullar dikkat çekti.