Geçtiğimiz gün canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına baktığı için tepki gösterdiği Sinan Sardoğan, şimdi de tehdit etmeye kalktı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine çok konuşulacak anlar yaşandı.

Programda günlerdir işlenen kayıp Arife Gökçe olayının şüphelisi Sinan Sardoğan, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Müge Anlı'nın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Canlı yayında Anlı'nın bacaklarına baktı

Anlı, bacaklarına bakan Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek sinirlenmişti.

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu olmadığını ve yine her şeye "Hayır" diyen Sinan, yine Müge Anlı ile tartıştı.

Müge Anlı'dan konuğa: Bacaklarıma bakma

Tehdit etmeye kalktı

Müge Anlı ile tartışan Sinan Sardoğan bu sefer işi daha da ileri götürerek Anlı'yı tehdit etmeye kalktı.

Sinan Sardoğan, Müge Anlı'yı canlı yayında "Adamı sinirlendirme" diyerek tehdit etti.

Canlı yayında Müge Anlı'yı tehdit etti ViDEO

"Yarıyordun beynimi gel"

Sinan konuşmasının devamında da Müge Anlı'ya "Yarıyordun beynimi gel" dedi. Bu anlarda Müge Anlı çok sinirlendi.

Herkese küfürler savuran Sinan'a, Müge Anlı "Ancak ağzında bu laflar, bir şey yapamadığın için" dedi.

Müge Anlı, canlı yayında bacaklarına bakan konuğa tepki gösterdi