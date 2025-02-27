Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Bir çiğ köfte dükkanı sahibi ve çalışanlarının müşteriye yaptıkları şaka, sosyal medyada gündem oldu.

İçeri giren müşteriye görünmezlik şakası yapan çalışanlar, herkesi gülme krizine soktu.

GÖRÜNMEZLİK ŞAKASI İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Görünmez olduğunu düşünen müşteri bir anlığına öldüğünü sandı.

Şaka yapılan müşteri, ne olduğuna anlam veremezken "Ne oluyor öldüm mü acaba?" diyerek kendisini sorguladı.

"ÖLDÜM MÜ BEN YOKSA, KAFAYI YİYECEĞİM ŞİMDİ"

Müşterinin daha sonra ise "Dışarıdakiler de duymuyor beni, duymuyor musunuz beni. Öldüm mü ben yoksa, kafayı yiyeceğim şimdi." dediği, dükkanın kamerasına yansıdı.

İşte izleyenleri kırıp geçiren o şaka...