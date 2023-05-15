Cüneyt Özdemir ve ekibi, 14 Mayıs'a YouTube yayınıyla damga vurdu 12 saat kesintisiz yayın yapan Gazeteci Özdemir, seçim gecesinin en çok izleneni olmayı başardı. Muhalif kanalların tutumuna işaret eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların görmezden gelindiğini hatırlattı.

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Türkiye'de halk, dün gece 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına kilitlendi.

Gelişmeleri televizyon ekranlarından takip edenler kadar, internet araçlarını da kullananlar vardı.

İnternet üzerinden seçim özel yayını yapanlardan biri de Gazeteci Cüneyt Özdemir ve ekibi oldu.

Özdemir, Kenan Taş'ın yanı sıra diğer çalışma arkadaşlarıyla YouTube kanalında izleyicilerle buluştu.

Özdemir'in çok konuşulan 12 saatlik yayını

YouTube trendler listesinde birinci sıraya yerleşen Özdemir, 12 saat süren kesintisiz bir yayına imza attı.

Anadolu Ajansı ve Anka verilerini paylaşan Özdemir, CHP'den gelen verilere göre de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıklamasıyla Twitter'da en çok konuşulan yayın oldu.

Muhalif medyaya tepki

Özdemir, yayınının bir bölümünde, muhalif kanalların izlediği politikaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasına işaret ederek "Biz bu konuşmayı kesintisiz verdik." diyen Özdemir, Erdoğan'ın açıklamalarının görmezden gelindiğine dikkati çekti:

"Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı görmezden gelmek habercilik değil"

Muhalif kanallara baktım. Hiç görmediler bile Erdoğan'ın konuşmasını. O kadar tuhaf ki. Böylesine kritik bir gecede Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı görmezden gelmek habercilik değil bir defa.



Sen diyorsun ki 'Ben onu görmezden geliyorum.' Görmezden geliyorsun da işte böyle de bir realite var karşında. Görmezden geliyorsun ama rakamlar görmezden gelmiyor. Rakamlar da bunu söylüyor. Sen görmediğin zaman gerçekler değişmiyor.

60 kişilik ekip

Cüneyt Özdemir, söz konusu çok konuşulan YouTube yayınını 60 kişilik bir ekiple hazırlayıp sundu.