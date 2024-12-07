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Haber Merkezi

Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.

MARKASINA BİR ZİNCİR DAHA EKLEDİ

Instagram'da milyonlarca yabancı takipçisine yaptığı paylaşımlarla ülkenin adeta reklam yüzü, dünyanın çeşitli şehirlerine açtığı iş yerleriyle de kültür elçisi konumuna gelen ünlü iş adamı, yükselişine devam ediyor.

Türkiye'nin marka değerlerinden CZN Burak, Orta Asya'daki restoran zincirine bir halka daha ekledi.

SON ADRES TÜRKMENİSTAN

Bir yandan iş hayatı bir yandan da yaptığı iyiliklerle kendinden söz ettiren CZN Burak'ın son adresi Türkmenistan oldu.

AÇILIŞA AKIN ETTİLER

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Özdemir, "Bana olan sevginiz, saygınız, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"TÜRKMENİSTAN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Özdemir paylaşımına şu notu düştü: