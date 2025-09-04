Danilo Şef'in yıllar önceki hali şoke etti! Türkiye'ye ilk geldiği zamanlar...

MasterChef Türkiye’nin sempatik jüri üyesi Danilo Zanna, yıllardır ekranların en sevilen şeflerinden biri.

Neşeli tavırları, samimi Türkçesi ve mutfaktaki ustalığıyla tanınan Danilo Şef’in yıllar önceki görüntüleri ise görenleri şaşkına çevirdi.

İtalya’da dünyaya gelen ve küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgi duyan Zanna, Türkiye’ye ilk geldiğinde bambaşka bir imajla dikkat çekti.

O dönemler henüz televizyon ekranlarında tanınmayan genç şef, uzun saçları ve farklı tarzıyla bugünkü halinden çok daha farklı görünüyordu.

Şimdi ise yıllar önceki fotoğrafları, "Danilo Şef’in bu halini kimse hatırlamıyor" yorumlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İşte, Danilo Zanna'nın değişimi...