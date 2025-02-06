Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'lu Eşref Rüya dizisi hangi kanalda, ne zaman? İşte oyuncu kadrosu...

Yağmur Uçar

Yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Dizi için sektörün en çok konuşulan oyuncularından Çağatay Ulusoy ile büyük bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Yapımda Ulusoy ile başarılı oyuncu Demet Özdemir’in partner olacakları dün kesinleşti ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Peki; Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

EŞREF RÜYA DİZİ KONUSU

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA HANGİ KANALDA

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ekip birlikte objektiflere poz verdi.

Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan ‘Eşref Rüya’ önümüzdeki günlerde sete çıkacak.