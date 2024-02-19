Diriliş Ertuğrul’un Halime Sultan’ı Esra Bilgiç’in yeni projesinden fotoğraflar geldi! Ateş parçası mübarek... Diriliş Ertuğrul’un sevilen karakterlerinden Halime Sultan’a hayat veren Esra Bilgiç yeni projesi ile gündemi alt üst etti. Projeden gelen fotoğrafları gören eridi “Ah be Esra sen neler yapıyorsun….”

ensonhaber.com

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul’da Halime Sultan karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, 'Romantik Hırsız' filmiyle gündeme bomba gibi düştü.

Dijital bir platform olan Netflix’te yayınlanacak olan 'Romantik Hırsız' filminin fragmanını paylaşınca güzel oyuncuya dair yorumların ardı arkası kesilmedi.

Dijital yayın platformu Netflix, başrollerinde irkan Sokullu ve Esra Bilgiç’e, Fırat Tanış ve Ushan Çakır’ın eşlik ettiği yeni filmi "Romantik Hırsız"ın ilk fragmanını paylaştı.

Yorumlar yağmur oldu yağdı…

Güzel oyuncuyu fragmanda görür görmez hayranları adeta sosyal medyada yorum yağmuruna başladı. Esra Bilgiç için hayranları tarafından "Ateş ediyor", "Partneriyle çok yakışmış", "Esra'yı özlemiştik", "Esra çok seksi" yorumları yapıldı.