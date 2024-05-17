Duyan inanamıyor! Hülya Avşar aslen bakın nereliymiş... Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. 60 yaşındaki Hülya Avşar'ın nereli olduğu merak uyandırdı. İşte Hülya Avşar'ın memleketi...

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Hülya Avşar'ın yaşı, doğum yeri ve hayatı hakkındaki bilgiler hayranları tarafından araştırılıyor.

Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olan Hülya Avşar oyunculuğu ile 90'lar dönemine damga vurdu.

1983 yılı Hülya Avşar'ın hayatında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile oyunculuk kariyerine başladı.

Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilenen Hülya Avşar birçok albüm ve single çıkarmıştır.

Hülya Avşar'ın hayatına dair merak edilenler zaman zaman gündeme geliyor. Hülya Avşar hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü ismin memleketi yer alıyor.

Peki, Hülya Avşar nereli? İşte Hülya Avşar'ın memleketi...

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Edremit'te dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.