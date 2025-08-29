Ekranlarda cuma: İşte bugünkü (29 Ağustos 2025) yayın akışları TV'de yeni sezon dizileri için geri sayım başlarken, bu cuma günü de birbirinden etkileyici yapımlar ekranda olacak. İşte, 29 Ağustos Cuma yayın akışındakiler...

Cuma gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor. Kanallar, yaz sezonunda da birbiri ile reyting yarışını bırakmıyor. Diziler, filmler, yarışmalar... 29 Ağustos 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor. İşte bugünkü yayın akışları... ATV yayın akışı 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Aile Saadeti Kanal D yayın akışı 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 22:15 Son Ültimatom Star TV yayın akışı 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Aykut Enişte 2 22:45 Aykut Enişte 2 NOW TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:00 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Olmaz Oluversin Gari 23:30 Şevkat Yerimdar TRT 1 yayın akışı 09:20 Kendi Düşen Ağlamaz 12:25 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor 22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Show TV yayın akışı 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile Arasında 22:45 Aslan Bacanak TV8 yayın akışı 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 11:15 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye Medya Haberleri Yeni Karadeniz dizisi: Taşacak Bu Deniz'den ilk fragman! Koçari ve Furtuna karşı karşıya...

