Ekranlarda cuma: İşte bugünkü (29 Ağustos 2025) yayın akışları

Cuma gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.
Kanallar, yaz sezonunda da birbiri ile reyting yarışını bırakmıyor.
Diziler, filmler, yarışmalar...
29 Ağustos 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:15 Son Ültimatom
Star TV yayın akışı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:45 Aykut Enişte 2
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Olmaz Oluversin Gari
23:30 Şevkat Yerimdar
TRT 1 yayın akışı
09:20 Kendi Düşen Ağlamaz
12:25 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor
22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Show TV yayın akışı
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
22:45 Aslan Bacanak
TV8 yayın akışı
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye