Ekranlarda cuma: İşte bugünkü (29 Ağustos 2025) yayın akışları

TV'de yeni sezon dizileri için geri sayım başlarken, bu cuma günü de birbirinden etkileyici yapımlar ekranda olacak. İşte, 29 Ağustos Cuma yayın akışındakiler...

Yayınlama Tarihi: 29.08.2025 10:30
Cuma gününü televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, neler var neler yok göz atıyor.

Kanallar, yaz sezonunda da birbiri ile reyting yarışını bırakmıyor.

Diziler, filmler, yarışmalar...

29 Ağustos 2025 TV'de yayınlanacak olan yapımlar, dikkat çekiyor.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:15 Son Ültimatom

Star TV yayın akışı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:45 Aykut Enişte 2

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Olmaz Oluversin Gari

23:30 Şevkat Yerimdar

TRT 1 yayın akışı

09:20 Kendi Düşen Ağlamaz

12:25 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor

22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Show TV yayın akışı

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aslan Bacanak

TV8 yayın akışı

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

