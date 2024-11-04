Eski haline bir bakın! İlk ve Son'un Nilüfer'i Hazal Subaşı'nın değişimi...

Yağmur Dinç

28 yaşındaki Hazal Subaşı, Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol aldı.

Dijital projelerde de adından söz ettiren Subaşı, Sıcak Kafa'nın ardından İlk ve Son adlı dizisiyle gündemde.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan ünlü oyuncu, izleyicileri mest etti.

Hem performansı hem güzelliği beğeni toplayan Hazal Subaşı'nın eski hali ise merak edildi.

HAZAL SUBAŞI DEĞİŞİMİ

2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar veren Hazal Subaşı, o halleriyle şaşırttı.

Subaşı'nın 10 yıl önceki görüntüleri, değişimi gözler önüne serdi.

İşte Hazal Subaşı'nın eski hali...