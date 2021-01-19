Esra Özmen kimdir? Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun oldu. Sanatçı çiftin yaşamına dair bilgiler izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Esra Özmen kimdir?

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programının 19 Ocak tarihli konukları, televizyon dünyasının sevilen isimleri şarkıcı Esra Özmen ve müzisyen Fuat Özdolgun oldu.

Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar veren Esra Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı.

Sazcısı Fuat Özdolgun ile aşk yaşamaya başlayan Esra Özmen, 2003 yılında evlendi.

İzleyiciler Esra Özmen kimdir, kaç yaşında, eşi Fuat Özdolgun kimdir? sorularını merak ediyor. İşte Esra Özmen'e dair merak edilen bilgiler..

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi.

Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamlayan Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı.

Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar veren Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı.

"Hagi Güzelim, Bir Şarkımız Vardı, Aman Aman, Tutuş, Kadın Delisi, Sev Yeter, Sağır Sultan, Kıbrıs Türküsü, İsterse Kovsun,Yaralı Kalp" parçalarıyla milyonların diline dolanan Esra Özmen, büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Esra Özmen, 2003 yılında müzisyen Fuat Özdolgun ile evlendi ve 2010 yılında Tanem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

ESRA ÖZMEN'İN EŞİ FUAT ÖZDOLGUN KİMDİR?

Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi.

Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi oldugu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle basladı.

Müzik kariyerinde önce keman daha sonra birkaç yıl akordeonla devam eden müzik serüveni, kendisini bugün icracısı olduğu kanun sazıyla buluşturdu.

Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı.

Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu. Uzun yıllar Ahmet Meter'in tavrından etkilendikten sonra İstanbul'a yerleşmesi ile beraber kendisini çalıştığı ustaların katkılarıyla farklı bi anlayışa taşıdı.

Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. Sanat çalışmalarına halen Istanbul'a devam etmektedir.

Fuat Özdolgun günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.