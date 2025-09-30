Eşref Rüya 16. Bölüm 2. Fragman: Eşref vuruldu mu?

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin paylaştığı yapım, son bölümüyle bir kez daha reytinglerde zirveye oturdu.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği bölüm sonrası dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

EŞREF RÜYA’DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Afra’nın acı kaybının ardından Eşref ve Nisan, tüm zorluklara rağmen birbirlerine daha sıkı sarılıyor. Ancak Dinçer, bu bağı yıkmak ve ikisini de bitirmek için yeni planlar peşinde.

Öte yandan Gürdal’ın kaçırıldığı yerden kurtulup kardeşlerine kavuşup kavuşamayacağı, dizinin yeni bölümünde yanıt bulacak.

İşte Eşref Rüya 16. bölüm 2. fragman: