Eşref Rüya 18. bölüm 2. fragman: Dinçer’i köşeye sıkıştırıyor

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, her bölümüyle olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, hem hikayesi hem de oyunculuk performanslarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Son bölümün ardından yayınlanan yeni fragman, dizide tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyallerini verdi.

DİNÇER SORUNU ÇÖZÜLECEK Mİ?

Nisan ile Kadir yüzleşiyor. Nisan, Afra’nın ölümünde Kadir’in parmağının olup olmadığını sorguluyor. Nisan her şeyi anlayacak mı?

Öte yandan Eşref, Dinçer’i sıkıştırıyor. Dinçer’in foyasını ortaya çıkaracak mı?

İşte Eşref Rüya 18. Bölüm 2. Fragman: