Eşref Rüya 18. bölüm 2. fragman: Nisan'ın şüphesi artıyor "Eşref'le derdiniz mi var?"

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’dan yeni fragman geldi. Nisan’ın şüpheleri artıyor. Yeni bölümde bakın neler olacak. İşte Eşref Rüya 18. bölüm fragmanı…

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 09:22
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizide yaşanacak gelişmeler büyük merak uyandırdı.

NİSAN, EŞREF VE DİNÇER ARASINDAKİ SIR PERDESİ

Nisan, Eşref’e duyduğu aşk ile ona karşı beslediği öfke arasında giderek daha fazla sıkışıyor.

Öte yandan Dinçer’in Eşref’e karşı nefretini fark eden Nisan, aralarındaki gerilimin nedenini öğrenmeye kararlı.

Eşref ise hem geçmişteki düşmanlarını hem de kendisini korumak isteyen gizemli kişiyi bulmaya çalışıyor. 

İşte Eşref Rüya 18. bölüm fragmanı:

