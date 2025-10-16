Eşref Rüya 19. bölüm fragmanı: Eşref’ten Nisan’a ilan-ı aşk

Kanal D’nin son dönemde en çok konuşulan yapımlarından Eşref Rüya, bu hafta da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Duygusal sahneleri, güçlü oyunculukları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, sosyal medyada yine gündem oldu.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi’nin paylaştığı yapımdan yeni fragman geldi.

EŞREF AŞKINI İLAN EDİYOR

Dinçer, yaşanan olayların ardından Eşref’ten şikayetçi olacağını açıklıyor.

Nisan, ne kadar kızgın olursa olsun, Eşref’in başına kötü bir şey gelmesini istemiyor.

Öte yandan Çiğdem ve Kadir’in gizli planları ortaya çıkmak üzere ve bu planın hedefinde Eşref var.

İşte Eşref Rüya 19. bölüm fragmanı: