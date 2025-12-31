Eşref Rüya bugün yok mu, neden yok? İşte Eşref Rüya yeni bölüm tarihi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her hafta çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşref Rüya, yeni bölüm tarihiyle gündemdeki yerini koruyor.

Dizinin 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Kanal D yayın akışında yer almaması, takipçiler arasında merak ve soru işaretlerine neden oldu.

Yayınlandığı günden bu yana güçlü hikâyesi ve temposuyla dikkat çeken yapımın bu hafta ekrana gelmemesi üzerine, izleyiciler “Eşref Rüya neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan dizinin 28. yeni bölümüne dair detaylar…

EŞREF RÜYA BU HAFTA NEDEN YOK?

Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon yayın akışlarında değişiklikler yaşanırken, izleyicilerin merakla takip ettiği dizilerden Eşref Rüya de bu durumdan etkilenen yapımlar arasında yer aldı.

Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışına ara verdiği belirtilirken, Kanal D de 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı için özel bir yayın planı hazırladı.

Bu kapsamda Eşref Rüya’nın yerine müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’in “Yılbaşı Özel Kolaj” bölümü izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan dizinin yeni bölümü 7 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.