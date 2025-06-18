Eşref Rüya'ya veda: Son kez yayınlanacak

Haber Merkezi

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Eşref Rüya’nın başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın yer aldığı ve senaryosunu Ethem Özışık ile Lokman Maral’ın kaleme aldığı Eşref Rüya dizisi sezon finali yapacak.

18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı saat 20:00’da sezon finali ile ekrana gelecek olan Eşref Rüya dizisi 13. bölümü ile herkesi şaşkına çevirecek.

EŞREF RÜYA 13. BÖLÜM

Faruk Sezeri, Yakup Baba’nın yıllardır aradığı teşbihin sahibinin Kadir olduğunu söyler.

Kadir’in Yetimler arasından çevirdiği işleri de öğrenen Yakup Baba, hesabını sorar.

Kadir’in tek amacı Yakup Babanın gözüne girmek olsa da asıl amacı hep yetimlerin başına geçmek olduğu anlaşılır.

Yakup Baba yaşanılanlara dayanamayarak veda eder. Yakup Babanın elinde olan mühür Kadir’in eline geçer.