Exxen Fightclup nedir, ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup kadrosunda kimler var?

Exxen Fightclup nedir, ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup kadrosunda kimler var?

Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlaması planlanan yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacak bir yapım daha belli oldu. Fragmanı yayınlanan fightclup nedir, ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yeni dijital platformu Exxen ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

2021 Ocak ayında yayın hayatına girmesi planlanan Exxen için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yeni yarışma programı Fight Club’ı duyurdu. Ilıcalı, yarışmanın ilk fragmanını da paylaştı.

Exxen Fightclup'ta kimler var? Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? gibi sorular merak konusu oldu.

FİGHTCLUP NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxenn için birçok söylenti bulunuyor. Bu söylentilerden birisi de Fight Clup adlı programdı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabı üzerinden de videoyu paylaşarak, programın kesinleştiğini belirtti.

Acun Ilıcalı, Instagram hikayeleri üzerinden paylaştığı videoda 11 dövüşçü yer alıyor. Fight Clup programının duyurusunu resmen gerçekleştiren Ilıcalı, 11 dövüşünün aynı evde kalacağını belirtti.

Türkiye’nin en önemli dövüş spikerlerinden birisi olan Bilgehan Demir ve Avatar olarak bilinen Çağrı Atakan Arslan da de ekibin içerisinde yer alacak.

Böylece, Fight Club, 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunun açıklanan ilk yarışma programı oldu. Programın başlangıcına dair net tarih henüz belirlenmedi.