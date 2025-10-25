Fenomen Sibil Çetinkaya hastanede: Ağlayarak paylaştı! "Tükendim..."

Instagram ve TikTok'ta çektiği içeriklerle ünlenen Sibil Çetinkaya, bu kez kötü haberi paylaştı.

Bir virüs kaptığını açıklayan Çetinkaya, hastane odasından paylaşım yaptı.

8 gündür tedavi altında olduğunu söyleyen ünlü isim, gözyaşlarını tutamadı.

Yüksek ateşle mücadele eden Sibil Çetinkaya, süreci de anlattı.

VİRÜSÜ BULAMIYORLAR

"Tükendim" diyen Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bu gecede hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine, ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Story koyabilmek lüks oldu. Yan odada neler var sakin ol diyorum ama durmaksızın 39,5 ve üstü ateş olunca mantığımı kaybettim. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz, yediğim bir yemekten olduğu kesin ama sinirlerim zayıfladı, artık damarım kalmadı kan alınacak. Her gün kötüleşiyorum, endişeleniyorum artık, şikayetim için kusura bakmayın ama böyleyim, napıyım."